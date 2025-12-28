Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп прибыли в Мар-а-Лаго в Палм-Бич для проведения мирных переговоров.

Встреча Зеленского с Трампом 28 декабря

Как пишет CNN, президент Украины прибыл и поприветствовал Дональда Трампа рукопожатием, прежде чем войти в поместье.

Трамп ранее заявил, что его переговоры с Зеленским состоятся в главной столовой резиденции Мар-а-Лаго.

— Я верю, что у нас есть все предпосылки для заключения соглашения, — заявил Трамп, стоя рядом с Зеленским.

Президент США заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин “серьезно настроен на мир”.

— Слишком много людей погибло. И я думаю, что оба президента хотят заключить соглашение, — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что действительно верит в то, что есть все предпосылки для заключения мирного соглашения, которое будет выгодным для Украины и для всех остальных. Нет ничего важнее, убежден Трамп.

Он добавил, что будет заключено прочное соглашение о безопасности для Украины, а европейские страны очень активно вовлечены в этот процесс.

— Я считаю, что европейские страны проявили себя с лучшей стороны. Они полностью поддерживают эту встречу и заключение соглашения. Они все – замечательные люди, — сказал Дональд Трамп.

На вопрос журналистов о том, почему президент Украины приехал сегодня в Мар-а-Лаго, Владимир Зеленский ответил, что надеется, что переговоры принесут мир как можно скорее.

Он сказал, что около 90% мирного плана, который предусматривает 20 пунктов, уже согласовано украинскими и американскими командами. Как отметил Зеленский, они будут обсуждать различные вопросы, включая территории.

Глава государства добавил, что планирует обсудить с президентом США стратегию приближения мира, над которой работали команды лидеров.

— План из 20 пунктов – очень важен. Мы должны его обсудить. Наши команды работали над стратегией, как шаг за шагом приблизить мир. И мы обсудим стратегию, — сказал Зеленский в начале встречи с Трампом.

Накануне встречи с Зеленским президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как заявили в Кремле, она длилась более часа.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что состоится совместный телефонный разговор с лидерами европейских стран после встречи Трампа с Зеленским.

