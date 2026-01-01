Майже половина – 49% громадян США не довіряють підходам президента Дональда Трампа до врегулювання війни між Росією та Україною.

Про це свідчить опитування, проведене The Economist/YouGov наприкінці грудня 2025 року, повідомляє The Hill.

Ставлення американців до політики Трампа щодо України

Згідно з результатами дослідження, дії Трампа щодо України та Росії оцінюють так:

49% респондентів “скоріше не схвалюють” або “категорично не схвалюють” ці підходи; 30% – “скоріше схвалюють” або “повністю схвалюють”; 20% – не визначилися.

Опитування проводилося з 26 по 29 грудня серед 1550 осіб, похибка становить 3,6 процентного пункту.

– У перший рік другого терміну Трампа його адміністрація наполегливо домагалася припинення війни в Україні, але без особливого успіху, – йдеться у матеріалі.

Дослідження проводилося на тлі зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка відбулася 28 грудня у Флориді.

Під час спільного виступу Трамп заявив, що прогрес досягнуто у 95% питань, проте зазначив, що питання територій залишається найскладнішим.

Згідно з опитуванням The Economist/YouGov 27% респондентів вважають, що на той момент РФ мала перевагу у війні, 6% були переконані у перевазі України, а 44% не змогли визначити, яка сторона мала перевагу.

Ще 24% респондентів не були впевнені, що якась із сторін мала перевагу.

28 грудня Зеленський і Трамп провели сьому за рік зустріч у Флориді, під час якої обговорили пункти мирного плану.

Після переговорів український президент повідомив, що 20-пунктний план загалом узгоджений на 90%, а гарантії безпеки з боку США – на 100%.

За словами Зеленського, гарантії у форматі США-Європа-Україна узгоджені майже повністю, план відновлення України перебуває на стадії фіналізації.