Венесуэлу из-за угроз США захватывать суда, транспортирующие нефть, которая финансирует режим президента Николаса Мадуро.

Об этом 3 января сообщает агентство Bloomberg.

Нефтяные перевозки через Венесуэлу: что происходит

По информации издания, по меньшей мере семь судов, направлявшихся в Венесуэлу, изменили курс или остановились в открытом море.

К ним присоединились еще четыре танкера, которые развернулись после того, как в середине декабря американские военные взяли под контроль судно Skipper.

Суда, которые сейчас избегают вод Карибского бассейна, способны перевозить до 12,4 млн баррелей сырой нефти.

Последствия для нефтяной отрасли Венесуэлы

Из-за сокращения экспорта резервуары для хранения нефти в Венесуэле переполняются, что вынуждает государственную компанию Petroleos de Venezuela останавливать отдельные нефтяные скважины.

В ключевом нефтедобывающем регионе Ориноко производство 29 декабря упало на 25% по сравнению с показателями середины месяца.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в использовании нефтяных доходов для финансирования преступной деятельности, в частности наркоторговли и терроризма.

В рамках кампании давления американские военные захватили два нефтяных танкера — Skipper и Centuries, которые сейчас находятся у побережья Техаса.

Власти Венесуэлы опровергли эти обвинения, назвав действия США незаконными.

В то же время компания Chevron Corp продолжает добычу венесуэльской нефти в рамках лицензии, выданной Министерством финансов США.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о “всеобщей и полной” блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее портов.

Трамп сообщил, что Венесуэла якобы полностью окружена крупнейшей военно-морской армадой в истории Южной Америки, которая, по его словам, будет только увеличиваться.

Президент США обвинил режим Николаса Мадуро в использовании нефтяных ресурсов страны для финансирования преступной деятельности, в частности наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений.

В связи с этим Трамп заявил о введении полной блокады подсанкционных нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.