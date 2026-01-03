Уряд Венесуели звинуватив Сполучені Штати у завданні військових ударів по столиці Каракасу та кількох штатах країни і запровадив надзвичайний стан.

Про це йдеться в офіційних заявах венесуельської влади, які цитують CNN, The Guardian та Reuters.

Надзвичайний стан у Венесуелі і заява Мадуро

У ранковій заяві 3 січня уряд Венесуели підтвердив, що атаки зазнали Каракас, а також штати Міранда, Ла-Гуайра та Арагуа.

Президент Ніколас Мадуро оголосив у країні надзвичайний стан і наказав реалізувати всі плани національної оборони.

У документі йдеться про запровадження «стану зовнішнього втручання» та заклик до мобілізації всіх соціальних і політичних сил держави.

— Боліваріанський уряд закликає всі соціальні та політичні сили країни активувати плани мобілізації та засудити цю імперіалістичну атаку, — зазначено в заяві.

Влада Венесуели також заявила, що звернеться до Ради Безпеки ООН, Генерального секретаря ООН та інших міжнародних органів із вимогою засудити дії США.

Американський високопосадовець підтвердив агентству Reuters, що Сполучені Штати завдають ударів по цілях на території Венесуели. Посадовець говорив на умовах анонімності та не надав додаткових деталей.

Водночас Associated Press повідомляє, що офіційних коментарів від Білого дому та Пентагону наразі немає. Запити журналістів залишилися без відповіді.

Перед вибухами у Каракасі Федеральне управління цивільної авіації США заборонило американським комерційним рейсам польоти в повітряному просторі Венесуели через “триваючу військову активність”.

У заяві венесуельського уряду зазначається, що США нібито прагнуть встановити контроль над стратегічними ресурсами країни, зокрема нафтою та корисними копалинами.

Влада Венесуели заявила, що такі дії можуть призвести до дестабілізації всього регіону Латинської Америки та поставити під загрозу життя мільйонів людей.

Пізніше президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі заявив, що Сполучені Штати успішно провели масштабну операцію проти Венесуели, у межах якої було затримано та вивезено з країни лідера режиму Ніколаса Мадуро разом із дружиною.