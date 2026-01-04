В Главном управлении разведки показали момент подрыва военного КамАЗа, который перевозил российских солдат в городе Кореневск Краснодарского края РФ.

Видео украинские разведчики обнародовали 4 января.

Подрыв КамАЗа с военными РФ на Кубани: видео

Взрыв, по данным разведчиков, произошел около 07:40 26 декабря 2025 года в городе Кореневск Краснодарского края России на въезде в район расположения 47 ракетной бригады 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Сейчас смотрят

КамАЗ с личным составом подразделения в результате минно-взрывного поражения загорелся.

В ходе инцидента российские военнослужащие понесли потери. Точное количество раненых и погибших не уточняется.

В разведке отметили, что военные 47 ракетной бригады непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины и военным преступлениям против гражданского населения.

В украинской разведке подчеркнули, что все причастные к ударам по мирным украинским городам понесут ответственность.

— За каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое наказание, — отметили в разведке.

Фото: МЧС России