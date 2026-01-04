У Головному управлінні розвідки показали момент підриву військового КамАЗа, який перевозив російських солдатів у місті Коренівськ Краснодарського краю РФ.

Відео українські розвідники оприлюднили 4 січня.

Підрив КамАЗа з військовими РФ на Кубані: відео

Вибух, за даними розвідників, стався близько 07:40 26 грудня 2025 року в місті Коренівськ Краснодарського краю Росії на в’їзді до району розташування 47 ракетної бригади 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

Зараз дивляться

КамАЗ з особовим складом підрозділу унаслідок мінно-вибухового ураження спалахнув.

Під час інциденту російські військовослужбовці зазнали втрат. Точна кількість поранених і загиблих не уточнюється.

У розвідці зазначили, що військові 47 ракетної бригади безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти цивільного населення.

В українській розвідці наголосили, що всі причетні до ударів по мирних українських містах нестимуть відповідальність.

— За кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата, — зазначили в розвідці.

Фото: МНС Росії