Российские власти сообщили об атаке беспилотников на Москву и ряд регионов РФ, в результате чего вводились ограничения на работу гражданской авиации и привлекались экстренные службы.

Атака на Москву и другие регионы РФ: что известно

По заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 18:37 3 января до 00:30 4 января по местному времени противовоздушная оборона якобы сбила 21 беспилотник, направлявшийся в сторону российской столицы.

Сообщается, что обломки дронов падали в разных районах, а на местах работали аварийные и экстренные службы.

Информацию о повреждениях или пострадавших российская сторона не обнародовала.

На фоне сообщений об атаке Росавиация временно приостановила работу московских аэропортов Внуково и Жуковский, а также аэродромов в Ярославле и Иваново, которые расположены к северу и северо-востоку от столицы РФ.

Авиаограничения действовали в течение вечера и ночи, после чего полеты постепенно возобновлялись.

В Минобороны России заявили о якобы уничтожении 246 беспилотников над 14 регионами РФ, временно оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря, начиная с 16:00 3 января до 13:00 4 января по местному времени.