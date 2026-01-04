Росіяни почали встановлювати на дрони типу Шахед переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК).

Про це заявив військовий експерт Сергій Бескрестнов з позивним Флеш.

Ворог встановлює на Шахеди ПЗРК

Він опублікував фото, що підтверджують встановлення ПЗРК на Шахеди.

– Сьогодні ми вперше зіткнулися з Шахедом, на борту якого встановлено ПЗРК. Шахед обладнаний камерою і радіомодемом. Запуск ракети здійснюється пілотом Шахеда, який керує ним з території РФ, – написав Бескрестнов у Telegram.

Він закликав пілотів армійської авіації зважати на появу нової загрози.

– Слід уникати підходу до Шахеда зустрічним курсом і бути обережніше з тими, хто стоїть на колі, – зазначив військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що російські військові запускають дрони по Україні на низьких висотах.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрія Коваленка, окупанти запускають безпілотники на низьких висотах, щоб атакувати енергетику України.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська здійснили атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників.

Противник застосував 52 ударні БпЛА типу Шахед, Гербера та дрони інших типів. Близько 40 безпілотників становили Шахеди.

Станом на 08:00 4 січня протиповітряна оборона збила та приглушила 39 ворожих БпЛА на Півночі та Сході країни.

Фото: Сергій Бескрестнов