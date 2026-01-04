Вечером 4 января БпЛА совершили атаку на город Елец в Липецкой области России. По предварительной информации, под ударом оказалось предприятие АО Энергия.

Атака дронов на завод Энергия в РФ

Телеграм-канал Exilenova+ обнародовал видео, на котором зафиксирована атака дронов на Елец. На опубликованных кадрах видно пролет БпЛА, которые, вероятно, относятся к типу Шахед, и слышна серия взрывов в пределах города.

По данным российских пабликов, местные жители утверждают, что после атаки беспилотников в Ельце вспыхнул пожар на заводе Энергия.

Впоследствии были опубликованы дополнительные видеокадры, на которых зафиксирован пожар на территории завода после удара беспилотника.

Предприятие АО Энергия специализируется на разработке и производстве автономных источников питания для бытовой, промышленной и специальной техники.

Речь идет, в частности, о продукции для авиации, гражданского речного и морского транспорта, радиотехники, электронных приборов, медицинского оборудования, систем аварийной связи и пожаротушения.

Завод входит в число ведущих производителей химических источников тока и другой продукции, которая поставляется на внутренний рынок и за рубеж.

Официальные власти Липецкой области пока не подтвердили факт поражения предприятия и не сообщили подробностей о возможных последствиях атаки.

Напомним, в ночь на 4 января неизвестные беспилотники атаковали Москву, в результате чего в местных аэропортах массово задерживали авиарейсы.