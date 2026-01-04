Увечері 4 січня БпЛА здійснили атаку на місто Єлець у Липецькій області Росії. За попередньою інформацією, під ударом опинилося підприємство АТ Енергія.

Атака дронів на завод Енергія в РФ

Телеграм-канал Exilenova+ оприлюднив відео, на якому зафіксовано атаку дронів на Єлець. На опублікованих кадрах видно проліт БпЛА, які, ймовірно, належать до типу Шахед та чутно серію вибухів у межах міста.

За даними російських пабліків, місцеві жителі стверджують, що після атаки безпілотників у Єльці спалахнула пожежа на заводі АТ Енергія.

Згодом були опубліковані додаткові відеокадри, на яких зафіксовано пожежу на території заводу після удару безпілотника.

Підприємство АТ Енергія спеціалізується на розробці та виробництві автономних джерел живлення для побутової, промислової та спеціальної техніки.

Йдеться, зокрема, про продукцію для авіації, цивільного річкового й морського транспорту, радіотехніки, електронних приладів, медичного обладнання, систем аварійного зв’язку та пожежогасіння.

Завод входить до числа провідних виробників хімічних джерел струму та іншої продукції, яка постачається на внутрішній ринок і за кордон.

Офіційна влада Липецької області поки не підтвердила факт ураження підприємства та не повідомила подробиць щодо можливих наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч на 4 січня невідомі безпілотники атакували Москву, внаслідок чого в місцевих аеропортах масово затримували авіарейси.