США зацікавлені у роззброєнні Венесуели, яка завдяки масштабним поставкам із РФ має одні з найпотужніших збройних сил у Південній Америці.

США зможуть проаналізувати зброю РФ

Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро у Каракасі у ніч на 3 січня у Вашингтоні заявили про намір напряму керувати державою до моменту безпечної передачі влади.

Одночасно було оголошено план повернення контролю над нафтовою промисловістю Венесуели, яка володіє найбільшими у світі розвіданими запасами нафти.

У разі, якщо США вдасться привести до влади у Венесуелі лояльний для себе уряд у межах реалізації Доктрини Монро, американські фахівці отримають доступ до всього озброєння венесуельських збройних сил.

США цікавлять російські ЗРК та винищувачі

Йдеться, зокрема, і про системи, які останнім часом передавалися Росією. Для Пентагону детальний аналіз деяких зразків може мати особливу цінність, навіть з урахуванням того, що значну кількість захопленого російського озброєння, ймовірно, вже надала Україна.

Найбільший інтерес для США можуть становити зенітні ракетні комплекси С-300ВМ, які РФ поставила Венесуелі у 2013 році у кількості двох дивізіонів.

Крім того, у жовтні 2025 року Росія перекинула до країни кількома рейсами Ил-76ТД невідому кількість зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцирь та зенітних ракетних комплексів Бук-М2.

Останні також постачалися Каракасу у період з 2009 по 2015 роки. З огляду на те, що РФ активно експортувала і продовжує передавати свої системи протиповітряної оборони іншим країнам, зокрема Ірану, інформація про російські ЗРК безумовно має високу цінність.

Втім, це можливо лише у випадку, якщо зазначені системи не були знищені. Для проведення своєї операції США мали повністю зачистити район Каракаса від засобів ППО, і на оприлюднених відео зафіксовано знищення щонайменше одного Бук-2М.

Окремий інтерес для американських фахівців може становити аналіз винищувачів Су-30МКВ, постачання яких до Венесуели розпочалося ще у 2006 році.

Наразі на озброєнні Каракаса перебуває 21 такий літак, при цьому за весь час було втрачено три винищувачі. Ще більшу цінність можуть мати ракети класу повітря-повітря Р-77, які вважаються найсучаснішими російськими ракетами для повітряного бою.

Певну зацікавленість у США може викликати і 300-мм реактивна система залпового вогню Смерч, яка разом із С-300ВМ була передана Венесуелі РФ у 2009 році у кількості 12 одиниць.

Окрім російських зразків, увагу американців можуть привернути й інші системи, що перебувають на озброєнні країни. Зокрема, іранський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат Mohajer-6, невідому кількість яких Каракас отримав не пізніше 2020 року, а також китайські амфібійні бойові машини піхоти VN-16 (Type 05, ZBD-05).

Заміна російської зброї на американську

Новому уряду Венесуели доведеться вирішувати питання заміни іншого російського озброєння на американське.

У Вашингтоні зацікавлені не лише у доступі до зразків техніки, а й у поступовому роззброєнні одних із найсильніших збройних сил Південної Америки та переході Каракаса на американські системи.

У результаті через певний час на продаж може бути виставлене або ж просто поступово знищене через відсутність обслуговування не лише згадане озброєння.

Збройні сили Венесуели також мають на озброєнні 92 танки Т-72Б, 123 бойові машини піхоти БМП-3, 114 бронетранспортерів БТР-80А, 48 самохідних артилерійських установок 2С19 Мста-С та 13 одиниць 2С23 Нона-СВК, 24 реактивні системи залпового вогню Град, а також близько десятка вертольотів Ми-17, Ка-29 і Ка-31, обслуговування яких без участі РФ фактично неможливе.