В Венесуэле возле президентского дворца раздалась стрельба
- Вечером 5 января вблизи президентского дворца Мирафлорес в Каракасе раздались выстрелы.
- По данным CNN, стрельба произошла на фоне путаницы между подразделениями сил безопасности.
- Власти Венесуэлы заявили, что полиция открыла огонь по дронам, которые летали без разрешения.
- В министерстве коммуникации заверили, что столкновений не было и ситуация в столице спокойная.
В понедельник вечером, 5 января, в столице Венесуэлы Каракасе возле президентского дворца Мирафлорес раздались выстрелы. Неясно, с чем связана эта ситуация.
Об этом сообщает CNN.
Стрельба в Каракасе
Президент США Дональд Трамп и его близкое окружение заявили о продолжении операции в Венесуэле.
После того как отстраненный президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстали перед судом в Манхэттене, президент США заявил, что он отвечает за эту южноамериканскую страну.
На видео с места событий видны вспышки огня над городом, а на отдельных видеозаписях слышны выстрелы на фоне сообщений о путанице между подразделениями безопасности. По сообщениям, в небе заметили беспилотники, по которым открыли зенитный огонь.
Министерство коммуникации и информации Венесуэлы заявило, что полиция открыла огонь по дронам, которые летали без разрешения. В то же время министерство не сообщило, кто мог управлять дронами.
— Никаких столкновений не произошло, и в стране царит полное спокойствие, — заявило министерство.
Один из жителей города сообщил CNN, что стрельбу слышали вблизи проспекта Урданета, рядом с президентским дворцом.
Представитель Белого дома сообщил CNN, что они внимательно следят за сообщениями о стрельбе в Венесуэле, но отметил, что США не причастны к этому.
Как удалось выяснить CNN, стрельба была связана с путаницей между различными силовыми структурами, действующими вблизи президентского дворца Мирафлорес.