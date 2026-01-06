В понедельник вечером, 5 января, в столице Венесуэлы Каракасе возле президентского дворца Мирафлорес раздались выстрелы. Неясно, с чем связана эта ситуация.

Об этом сообщает CNN.

Стрельба в Каракасе

Президент США Дональд Трамп и его близкое окружение заявили о продолжении операции в Венесуэле.

После того как отстраненный президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстали перед судом в Манхэттене, президент США заявил, что он отвечает за эту южноамериканскую страну.

На видео с места событий видны вспышки огня над городом, а на отдельных видеозаписях слышны выстрелы на фоне сообщений о путанице между подразделениями безопасности. По сообщениям, в небе заметили беспилотники, по которым открыли зенитный огонь.

Министерство коммуникации и информации Венесуэлы заявило, что полиция открыла огонь по дронам, которые летали без разрешения. В то же время министерство не сообщило, кто мог управлять дронами.

— Никаких столкновений не произошло, и в стране царит полное спокойствие, — заявило министерство.

Один из жителей города сообщил CNN, что стрельбу слышали вблизи проспекта Урданета, рядом с президентским дворцом.

Представитель Белого дома сообщил CNN, что они внимательно следят за сообщениями о стрельбе в Венесуэле, но отметил, что США не причастны к этому.

Как удалось выяснить CNN, стрельба была связана с путаницей между различными силовыми структурами, действующими вблизи президентского дворца Мирафлорес.

