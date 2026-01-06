У понеділок ввечері, 5 січня, в столиці Венесуели Каракасі поблизу президентського палацу Мірафлорес пролунали постріли. Не зрозуміло, з чим пов’язана ця ситуація.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянина у Каракасі

Президент США Дональд Трамп та його близьке оточення заявили про продовження операції в Венесуелі.

Після того як усунутий президент Ніколас Мадуро та його дружина Силія Флорес постали перед судом у Мангеттені, президент США заявив, що він відповідає за цю південноамериканську країну.

На відео з місця подій видно спалахи вогню над містом, а на окремих відеозаписах чути постріли на тлі повідомлень про плутанину між підрозділами безпеки.

Міністерство комунікації та інформації Венесуели заявило, що поліція відкрила вогонь по дронах, які літали без дозволу. Водночас міністерство не повідомило, хто міг керувати дронами.

— Ніяких зіткнень не відбулося, і в країні панує повний спокій, — заявило міністерство.

Один із жителів міста повідомив CNN, що стрілянину чули поблизу проспекту Урданета, поруч із президентським палацом.

Представник Білого дому повідомив CNN, що вони уважно стежать за повідомленнями про стрілянину у Венесуелі, але зазначив, що США не причетні до цього.

Як вдалося з’ясувати CNN, стрілянина була пов’язана з плутаниною між різними силовими структурами, що діють поблизу президентського палацу Мірафлорес.

Джерело : CNN