Авиационные удары по Венесуэле стали следствием кампании давления Соединенных Штатов на правительство президента Николаса Мадуро, которого администрация Дональда Трампа обвиняет в наполнении США наркотиками и членами банд.

Удары по Венесуэле

В пятницу ночью США нанесли воздушные удары по всей Венесуэле, а перед рассветом американская авиация атаковала столицу Каракас. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их из страны.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что супруги предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинению в причастности к наркотерроризму.

Атака и захват Мадуро произошли после нескольких месяцев интенсивной кампании давления США против Венесуэлы. С сентября США держали огромный флот у побережья Венесуэлы и атаковали танкеры и суда, которые, как утверждается, перевозили наркотики.

Это крупнейшая операция США в Латинской Америке со времен вторжения в Панаму в 1989 году.

Бомбардировка Венесуэлы и захват Мадуро являются серьезной эскалацией кампании США. На данный момент будущее правящего режима Венесуэлы остается неопределенным.

Почему Трамп напал на Венесуэлу

Трамп обвиняет Николаса Мадуро в том, что в Соединенные Штаты приехали сотни тысяч венесуэльских мигрантов. С 2013 года из Венесуэлы из-за экономического кризиса и репрессий бежали не менее 8 млн граждан.

Без доказательств Трамп обвинил Мадуро в «опустошении тюрем и психиатрических больниц» и принуждении заключенных мигрировать в США. Кроме того, для Трампа остро стоит вопрос борьбы с наркоторговлей.

Дональд Трамп называет две венесуэльские преступные группировки – Tren de Aragua и Cartel de los Soles – иностранными террористическими организациями и заявил, что последнюю возглавляет сам Мадуро. Аналитики отмечают, что Cartel de los Soles – это не иерархическая группа, а термин, которым описывают коррумпированных чиновников, разрешивших транзит кокаина через Венесуэлу.

Трамп также заявил, что признает правительство Мадуро иностранной террористической организацией.

Мадуро категорически отрицает причастность к картелю и обвиняет США в попытке отстранить его от власти и завладеть огромными нефтяными запасами Венесуэлы.

США усилили давление на Венесуэлу

Со вторым сроком президентства Дональда Трампа давление на правительство Мадуро усиливалось.

Администрация удвоила вознаграждение за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро. В сентябре американские войска начали атаковать суда, которые, по их словам, перевозили наркотики в США. В результате таких атак погибло более 110 человек.

Администрация Трампа утверждает, что участвует в вооруженном конфликте с предполагаемыми наркоторговцами. Однако юристы считают, что эти удары не направлены против законных военных целей. Бывший главный прокурор Международного уголовного суда заявил, что военная кампания США подпадает под категорию планового, систематического нападения на гражданское население в мирное время.

Белый дом в ответ заявил, что пытается защитить США от картелей.

В октябре Дональд Трамп заявил, что дал разрешение ЦРУ проводить секретные операции на территории Венесуэлы.

США также усилили финансовое давление на Мадуро, объявив полную морскую блокаду нефтяных танкеров, входящих и выходящих из Венесуэлы. Нефть является основным источником доходов Венесуэлы.

США также развернули силы в Карибском бассейне, чтобы остановить поток наркотиков в США.

Заваливает ли Венесуэла США наркотиками

По словам экспертов, наркотики из Венесуэлы составляют незначительный процент мирового наркотрафика. Это больше транзитная страна, через которую везут наркотики из других стран.

Соседняя Колумбия является крупнейшим в мире производителем кокаина. Согласно докладу Управления США по борьбе с наркотиками (DEA) за 2020 год, почти три четверти кокаина поступает через Тихий океан, и только небольшой процент переправляется через Карибское море.

Фентанил — это синтетический наркотик, в 50 раз сильнее героина. Он является основной причиной смертей от передозировки опиоидами в США. Однако фентанил производится преимущественно в Мексике и попадает в США по суше.

В отчете DEA Венесуэла не упоминается как страна происхождения фентанила.

Как Мадуро пришел к власти

Николас Мадуро, бывший водитель автобуса и профсоюзный лидер, приобрел популярность под руководством левого президента Уго Чавеса. Мадуро является президентом с 2013 года.

За 26 лет, что Чавес и Мадуро находились у власти, их партия получила контроль над ключевыми институтами, в том числе над Национальной ассамблеей, большей частью судебной власти и избирательным советом.

Во время президентских выборов в 2024 году Мадуро объявили победителем. Хотя оппозиция заявила, что ее кандидат Эдмундо Гонсалес получил большинство голосов.

Численность сил США в Карибском бассейне

США развернули в Карибском бассейне 15 тыс. военнослужащих. Там также находятся авианосцы, эсминцы с ракетным оружием и десантные корабли. В частности, в Карибском бассейне находится USS Gerald Ford, крупнейший авианосец в мире.

10 декабря американские вертолеты взлетели с USS Gerald Ford и захватили нефтяной танкер у Венесуэлы. В США заявили, что танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана, на которую наложены санкции. Впоследствии США задержали еще два танкера у Венесуэлы.

По данным Агентства по энергетической информации США (EIA), в 2023 году Венесуэла добыла только 0,8% мировой сырой нефти. Сейчас страна экспортирует около 900 тыс. баррелей в день. Основной покупатель — Китай.