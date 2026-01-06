Велика Британія та Франція заявили, що готові розгорнути війська в Україні після укладення мирної угоди.

Це важливе зобов’язання обговорювалося протягом місяців, пише The Guardian.

Розміщення французьких та британських військ в Україні

Заява пролунала після саміту в Парижі, який проводив президент Франції Емманюель Макрон, за участю лідерів держав Коаліції охочих, спецпосланця США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали тристоронню декларацію про наміри увечері 6 січня після багатогодинних переговорів.

– Після припинення вогню Велика Британія та Франція створять військові центри по всій Україні, – заявив Стармер.

Проте заплановані наземні сили навряд чи вступлять у пряме протистояння з російськими силами, якщо Москва знову розпочне вторгнення в Україну.

Макрон дав зрозуміти, що метою цих сил буде “забезпечити впевненість після припинення вогню”, і зазначив, що вони будуть дислоковані “на значній відстані позаду лінії зіткнення”.

Не було надано жодних додаткових уточнень щодо розміру чи масштабу потенційних сил.

Макрон заявив, що Коаліція також розробила план щодо “зобов’язань з моніторингу припинення вогню під американським керівництвом”, а також “довгострокової підтримки Збройних сил України, які перебувають і залишатимуться на передовій лінії оборони”.

РФ може не підписати мирну угоду

Хоча президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що мир не за горами, немає жодних ознак того, що Москва готова до підписання мирної угоди.

Російські чиновники неодноразово відкидали тимчасове припинення вогню або швидку угоду, заявляючи, що хочуть всеосяжного врегулювання, яке розгляне те, що вони називають “корінними причинами” конфлікту.

Кремль також заявив, що категорично виступатиме проти будь-яких солдатів НАТО, дислокованих на українській території, в рамках будь-якої угоди.

Оскільки Москва, схоже, задоволена продовженням боїв наразі, перспектива угоди, досягнутої шляхом переговорів, з подальшим розгортанням сил видається малоймовірною принаймні в короткостроковій перспективі.

Кір Стармер визнав цю реальність у своїх коментарях у вівторок.

– Ми ближче до (миру – Ред.), ніж будь-коли, але, звичайно, найважчі етапи ще попереду, – сказав він. Ми можемо дійти мирної угоди, лише якщо Путін готовий йти на компроміси. Путін не демонструє готовності до миру.

Паризька зустріч зібрала вражаючий список світових лідерів: 27 глав держав або урядів прибули до Парижа на переговори.