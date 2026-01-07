Бабиш решил не сворачивать чешскую инициативу по передаче боеприпасов Украине
Новый чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что не будет сворачивать чешскую инициативу по поставкам боеприпасов Украине.
Об этом он сообщил после заседания коалиции желающих в Париже 6 января.
Чешская инициатива для Украины: что известно
Андрей Бабиш подчеркнул, что у него еще впереди заседание Совета национальной безопасности Чехии, где он получит дополнительные детали по этой инициативе.
– Однако по итогам всех уже проведенных переговоров и после согласования с коалиционными партнерами я принял решение не сворачивать эту инициативу. Проект будет продолжаться, а Чешская Республика и в дальнейшем будет выполнять роль координатора, – написал Бабиш у себя в Х.
Он добавил, что никакие средства граждан Чехии для боеприпасной инициативы инвестироваться не будут.
Отметим, что основным поставщиком снарядов для Украины в рамках чешской инициативы является компания Czechoslovak Group.
Во время предвыборной кампании Андрей Бабиш активно и довольно агрессивно критиковал владельца Czechoslovak Grouр Михала Стрнада.
По словам Бабиша, ему не нравится, когда кто-то слишком много зарабатывает на войне. Он обещал внимательно присмотреться к отдельным закупкам.
Напомним, в рамках чешской инициативы Украина получила около 3,7 млн боеприпасов. Из них CSG изготовила 2,7 млн.
Финансовая стоимость этих боеприпасов может составить от €4 млрд до €4,5 млрд.
Напомним, 6 января в Париже состоялась встреча Коалиции желающих, по результатам которой страны-союзники подписали декларацию о намерениях по развертыванию в Украине многонациональных сил после прекращения огня.