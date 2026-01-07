Новый чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что не будет сворачивать чешскую инициативу по поставкам боеприпасов Украине.

Об этом он сообщил после заседания коалиции желающих в Париже 6 января.

Чешская инициатива для Украины: что известно

Андрей Бабиш подчеркнул, что у него еще впереди заседание Совета национальной безопасности Чехии, где он получит дополнительные детали по этой инициативе.

– Однако по итогам всех уже проведенных переговоров и после согласования с коалиционными партнерами я принял решение не сворачивать эту инициативу. Проект будет продолжаться, а Чешская Республика и в дальнейшем будет выполнять роль координатора, – написал Бабиш у себя в Х.

Он добавил, что никакие средства граждан Чехии для боеприпасной инициативы инвестироваться не будут.

Отметим, что основным поставщиком снарядов для Украины в рамках чешской инициативы является компания Czechoslovak Group.

Во время предвыборной кампании Андрей Бабиш активно и довольно агрессивно критиковал владельца Czechoslovak Grouр Михала Стрнада.

По словам Бабиша, ему не нравится, когда кто-то слишком много зарабатывает на войне. Он обещал внимательно присмотреться к отдельным закупкам.

Напомним, в рамках чешской инициативы Украина получила около 3,7 млн боеприпасов. Из них CSG изготовила 2,7 млн.

Финансовая стоимость этих боеприпасов может составить от €4 млрд до €4,5 млрд.

Напомним, 6 января в Париже состоялась встреча Коалиции желающих, по результатам которой страны-союзники подписали декларацию о намерениях по развертыванию в Украине многонациональных сил после прекращения огня.