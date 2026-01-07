Новий чеський прем’єр Андрей Бабіш повідомив, що не буде згортати чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні.

Про це він повідомив після засідання коаліції охочих у Парижі 6 січня.

Чеська ініціатива для України: що відомо

Андрей Бабіш наголосив, що має ще засідання Ради національної безпеки Чехії попереду, де він отримає додаткові деталі щодо цієї ініціативи.

– Однак за підсумками всіх уже проведених переговорів і після узгодження з коаліційними партнерами я ухвалив рішення не згортати цю ініціативу. Проєкт триватиме, а Чеська Республіка й надалі виконуватиме роль координатора, – написав Бабіш у себе в Х.

Він додав, що жодні кошти громадян Чехії для боєприпасної ініціативи інвестувати не будуть.

Зауважимо, що основний постачальник снарядів для України в межах чеської ініціативи – це компанія Czechoslovak Group.

Під час передвиборчої кампанії Андрей Бабіш активно і доволі агресивно критикував власника Czechoslovak Grouр Міхала Стрнада.

За словами Бабіша, йому не подобається, коли хтось забагато заробляє на війні. Він обіцяв уважно придивитися до окремих закупівель.

Нагадаємо, в межах чеської ініціативи Україна отримала близько 3,7 млн боєприпасів. З них CSG виготовила 2,7 млн.

Фінансова вартість цих боєприпасів може становити від €4 млрд до €4,5 млрд.

Нагадаємо, 6 січня у Парижі відбулась зустріч Коаліції охочих, за результатами якої країни-союзники підписали декларацію про наміри щодо розгортання в Україні багатонаціональних сил після припинення вогню.