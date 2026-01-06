Президент США Дональд Трамп не исключает использования военной силы для захвата Гренландии.

Об этом сообщил Белый дом, обостряя напряженность со своим союзником по НАТО Данией, пишет Bloomberg.

Трамп не исключает силового захвата Гренландии

Дональд Трамп рассматривает много способов достижения своей цели по приобретению арктического острова. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Сейчас смотрят

— Президент Трамп четко дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов, и это имеет решающее значение для сдерживания наших противников в арктическом регионе, — отметила она.

Левитт добавила, что президент и его команда рассматривают ряд вариантов “для достижения этой важной внешнеполитической цели”.

— Конечно, использование армии США всегда является вариантом, который находится в распоряжении главнокомандующего, — сказала пресс-секретарь.

В то же время государственный секретарь Марко Рубио преуменьшил вероятность военных действий во время брифинга с законодателями в понедельник, 6 января.

Он дал понять, что вторжение не является неизбежным и что целью является выкуп острова у Дании, сообщила Wall Street Journal.

Отношения США и Дании ухудшаются

Комментарии Рубио в сочетании с заявлением Левитт, о котором впервые сообщило Reuters, вероятно, еще больше охладят отношения с лидерами Дании и Гренландии, которые решительно отвергают новые требования Трампа взять под контроль остров.

Президент Трамп размышлял о превращении Гренландии в часть США еще во время своего первого срока, но усилил риторику после запуска на прошлой неделе военной операции по отстранению от власти венесуэльского президента Мадуро.

Пытаясь решить вопрос, министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что правительства Дании и Гренландии попросили о встрече с государственным секретарем США Марко Рубио.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт сообщила в посте на Facebook, что целью переговоров будет “обсуждение жестких заявлений Соединенных Штатов в отношении Гренландии”.

Вчера премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что, если Дональд Трамп осуществит нападение на датский остров Гренландия, это будет означать конец альянса НАТО как системы безопасности, сформированной после Второй мировой войны.