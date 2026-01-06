Президент США Дональд Трамп не виключає використання військової сили для захоплення Гренландії.

Про це повідомив Білий дім, загострюючи напругу зі своїм союзником по НАТО Данією, пише Bloomberg.

Трамп не виключає силового захоплення Гренландії

Дональд Трамп розглядає багато способів досягнення своєї мети щодо придбання арктичного острова. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

– Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки Сполучених Штатів, і це є вирішальним для стримування наших супротивників в арктичному регіоні, – зазначила вона.

Левітт додала, що президент та його команда розглядають низку варіантів “для досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети”.

– Звісно, використання армії США завжди є варіантом, який є у розпорядженні головнокомандувача, – сказала речниця.

Водночас державний секретар Марко Рубіо применшив ймовірність військових дій під час брифінгу з законодавцями в понеділок, 6 січня.

Він дав зрозуміти, що вторгнення не є неминучим і що метою є викуп острова у Данії, повідомила Wall Street Journal.

Відносини США і Данії погіршуються

Коментарі Рубіо в поєднанні із заявою Левітт, про яку вперше повідомило Reuters, ймовірно, ще більше охолодять відносини з лідерами Данії та Гренландії, які рішуче відкидають нові вимоги Трампа взяти під контроль острів.

Президент Трамп розмірковував про перетворення Гренландії на частину США ще під час свого першого терміну, але посилив риторику після запуску минулого тижня військової операції щодо усунення від влади венесуельського президента Мадуро.

Намагаючись вирішити питання, міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що уряди Данії та Гренландії попросили про зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо.

Міністр закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт повідомила у пості на Facebook, що метою переговорів буде “обговорення жорстких заяв Сполучених Штатів щодо Гренландії”.

Учора прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що якщо Дональд Трамп здійснить напад на данський острів Гренландія, це означатиме кінець альянсу НАТО як системи безпеки, сформованої після Другої світової війни.