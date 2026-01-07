Протоколы безопасности для Украины в значительной степени уже подготовлены, работа над соглашением об экономическом процветании находится на стадии финализации.

Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф после встречи Коалиции желающих в Париже во вторник, 6 января.

Уиткофф о протоколах безопасности для Украины

— Мы считаем, что мы в значительной степени завершили работу с протоколами безопасности, которые важны для того, чтобы народ Украины знал, что когда это закончится, это закончится навсегда. Но мы также считаем, что мы очень, очень близки к завершению такого прочного соглашения о процветании, какое когда-либо видела любая страна после подобных конфликтов, — сказал он.

Уиткофф подчеркнул, что президент США Дональд Трамп решительно поддерживает наработки по протоколам безопасности.

По его словам, протоколы направлены как на предотвращение любых атак против Украины, так и на защиту в случае, если такие атаки всё же произойдут.

— Они (протоколы безопасности. — Ред.) будут выполнять обе функции. Они настолько сильны, как никогда раньше. Все присутствующие на этой сцене признали это, как и почти все страны, которые сегодня сидели с нами за столом переговоров, — отметил спецпосланник.

Также Уиткофф заверил, что президент Трамп “не отступает от своих обязательств” перед Украиной.

— Мы будем поддерживать украинцев, помогая им достичь окончательного мира. Мы уверены, что мы этого достигнем, — подчеркнул он.

Надёжные гарантии безопасности необходимы для мира

На встрече Коалиции желающих в состав американской делегации, кроме самого Уиткоффа, вошли Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Чарльз Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.

По словам спецпосланника, состоялось несколько встреч с европейскими лидерами, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с украинскими лидерами, среди которых был Владимир Зеленский.

Уиткофф отметил в сети Х, что американскую сторону “обнадёживает совместный подход и партнёрство между сторонами”.

— Мы достигли значительного прогресса в нескольких важных направлениях работы, в частности в разработке двусторонней системы гарантий безопасности и плана процветания. Коалиция также опубликовала заявление, в котором изложила свою концепцию гарантий безопасности. Мы согласны с Коалицией, что надёжные гарантии безопасности и твёрдые обязательства по процветанию являются необходимыми для длительного мира в Украине, и мы продолжим сотрудничать в этом направлении, — подытожил спецпосланник Трампа.

Уиткофф анонсировал продолжение переговоров с украинской делегацией в среду.

Он добавил, что американская сторона надеется “достичь дополнительного позитивного импульса в ближайшем будущем”.