Протоколи безпеки для України значною мірою вже підготовлені, робота над угодою про економічне процвітання перебуває на стадії фіналізації.

Про це заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф після зустрічі Коаліції охочих у Парижі у вівторок, 6 січня.

Віткофф про протоколи безпеки для України

– Ми вважаємо, що ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, які важливі для того, щоб народ України знав, що коли це закінчиться, це закінчиться назавжди. Але ми також вважаємо, що ми дуже, дуже близькі до завершення такої міцної угоди про процвітання, яку будь-яка країна коли-небудь бачила після подібних конфліктів, – сказав він.

Віткофф наголосив, що президент США Дональд Трамп рішуче підтримує напрацювання щодо протоколів безпеки.

За його словами, протоколи спрямовані як на запобігання будь-яким атакам проти України, так і на захист у разі, якщо такі атаки все ж стануться.

– Вони (протоколи безпеки. Ред.) будуть виконувати обидві функції. Вони настільки сильні, як ніколи раніше. Усі присутні на цій сцені визнали це, як і майже всі країни, які сьогодні сиділи з нами за столом переговорів, – зазначив спецпосланець.

Також Віткофф запевнив, що президент Трамп “не відступає від своїх зобов’язань” перед Україною.

– Ми будемо підтримувати українців, допомагаючи їм досягти остаточного миру. Ми впевнені, що ми цього досягнемо, – наголосив він.

Надійні гарантії безпеки необхідні для тривалого миру

На зустрічі Коаліції охочих до складу американської делегації, окрім самого Віткоффа, увійшли Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Чарльз Кушнер та радник Білого дому Джош Грюнбаум.

За словами спецпосланця, відбулося кілька зустрічей з європейськими лідерами, зокрема з президентом Франції Емманюелем Макроном, з українськими лідерами, серед яких був Володимир Зеленський.

Віткофф зазначив у мережі Х, що американську сторону “обнадіює спільний підхід та партнерство між сторонами”.

– Ми досягли значного прогресу в кількох важливих напрямках роботи, зокрема в розробці двосторонньої системи гарантій безпеки та плану процвітання. Коаліція також опублікувала заяву, в якій виклала свою концепцію гарантій безпеки. Ми погоджуємося з Коаліцією, що надійні гарантії безпеки та тверді зобов’язання щодо процвітання є необхідними для тривалого миру в Україні, і ми продовжимо співпрацювати в цьому напрямку, – підсумував спецпосланець Трампа.

Віткофф анонсував продовження переговорів з українською делегацією у середу.

Він додав, що американська сторона сподівається “досягти додаткового позитивного імпульсу в найближчому майбутньому”.