Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что поведение президента США Дональда Трампа и его готовность к силовым действиям свидетельствуют об изменении баланса страха, которое должно беспокоить Кремль.

Об этом глава МИД Эстонии заявил в интервью эстонскому вещателю ERR.

Почему действия Трампа беспокоят Кремль

По словам Цахкны, беспрецедентным примером стала ситуация с задержанием танкера под российским флагом в Северной Атлантике.

Судно было захвачено другим государством в нейтральных водах, при этом оно перевозило подсанкционный груз.

Глава МИД Эстонии обратил внимание, что Россия публично не отреагировала на инцидент, хотя направила в район российские военные корабли и подводную лодку, что свидетельствует о высоком уровне напряженности.

Цахкна подчеркнул, что Трамп неоднократно демонстрировал готовность применять силу — в частности в Иране и Венесуэле — и нынешняя ситуация с танкером только подтверждает, что это не политические заявления, а реальные действия.

По его мнению, отсутствие реакции Кремля указывает на изменение позиций Москвы. Путин годами играл на страхах Запада, однако сейчас вынужден осознать, что США готовы действовать жестко.

Дополнительным фактором, по словам Цахкны, является падение международного авторитета России, в частности среди ее союзников — Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что Путин находится в более слабой позиции из-за войны против Украины, где России не удалось достичь существенного прорыва, и пока Кремль не демонстрирует способности эффективно отвечать на действия США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не скрывает негативного отношения к Владимиру Путину, но при этом стремится остановить полномасштабную войну России против Украины.

По его словам, война стала слишком кровопролитной, а США заинтересованы в ее прекращении.