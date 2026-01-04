Президент США Дональд Трамп не в восторге от российского диктатора Владимира Путина, однако стремится остановить полномасштабную войну РФ против Украины.

Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции в Палм-Бич.

Трамп об отношении к Путину

— Я не в восторге от Путина. Он убивает много людей, — сказал американский президент.

По словам Трампа, он урегулировал восемь войн с четвертью, имея в виду конфликт Таиланда и Камбоджи.

Президент США повторил свое заявление о том, что думал, что война России против Украины будет одной из самых легких для урегулирования.

— Но это не так. Они обе сделали довольно плохие вещи, — считает глава Белого дома.

Трамп отметил, что во время войны гибнет много молодых солдат, люди уходят из жизни в Киеве и других городах. По его словам, это происходит в значительно меньших количествах, но их жестоко убивают.

По мнению Трампа, эта война стала слишком кровавой, поэтому США хотят ее остановить.

После встречи с главой Белого дома президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент США Дональд Трамп пообещал ему помощь со средствами для противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, Зеленский убежден, что визит Дональда Трампа в Украину был бы полезен, особенно если бы президент США прилетел самолетом непосредственно в Украину.