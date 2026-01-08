Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що поведінка президента США Дональда Трампа та його готовність до силових дій свідчать про зміну балансу страху, яка повинна непокоїти Кремль.

Про це глава МЗС Естонії заявив в інтерв’ю естонському мовнику ERR.

Чому дії Трампа турбують Кремль

За словами Цахкни, безпрецедентним прикладом стала ситуація із затриманням танкера під російським прапором у Північній Атлантиці.

Судно було захоплене іншою державою в нейтральних водах, при цьому воно перевозило підсанкційний вантаж.

Глава МЗС Естонії звернув увагу, що Росія публічно не відреагувала на інцидент, хоча направила до району російські військові кораблі та підводний човен, що свідчить про високий рівень напруженості.

Цахкна наголосив, що Трамп неодноразово демонстрував готовність застосовувати силу — зокрема в Ірані та Венесуелі — і нинішня ситуація з танкером лише підтверджує, що це не політичні заяви, а реальні дії.

На його думку, відсутність реакції Кремля вказує на зміну позицій Москви. Путін роками грав на страхах Заходу, однак нині змушений усвідомити, що США готові діяти жорстко.

Додатковим фактором, за словами Цахкни, є падіння міжнародного авторитету Росії, зокрема серед її союзників — Ірану, Венесуели та Північної Кореї.

Глава МЗС Естонії підкреслив, що Путін перебуває у слабшій позиції через війну проти України, де Росії не вдалося досягти суттєвого прориву, і наразі Кремль не демонструє здатності ефективно відповідати на дії США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що не приховує негативного ставлення до Володимира Путіна, водночас прагне зупинити повномасштабну війну Росії проти України.

За його словами, війна стала надто кривавою, а США зацікавлені у її припиненні.