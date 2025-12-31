Президент США Дональд Трамп сделал репост новости, которая намекает на обман Кремля и препятствие миру.

Трамп репостнул статью о роли Путина в срыве мира

В своей соцсети Truth Social Дональд Трамп сделал репост материала американского издания New York Post с заголовком “Угрозы Путина об “атаках” показывают, что именно Россия стоит на пути к миру”.

Известно, что репосты Трампа часто используются для демонстрации его взглядов без формальных заявлений.

Именно поэтому многие предположили, что таким образом Трамп попытался продемонстрировать более критическую позицию в отношении Кремля и подчеркнуть роль России как главного источника конфликтов в мире.

Стоит отметить, что в статье, которую репостнул Дональд Трамп, The New York Times анализирует заявление Москвы после якобы “атаки дронами” резиденции российского диктатора Владимира Путина. В нем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявляет, что из-за “нападения” у россиян не осталось другого выбора, кроме как занять “более жесткую” позицию на переговорах.

Авторы отмечают, что после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа появился осторожный оптимизм относительно возможного завершения войны: Украина продемонстрировала готовность к компромиссам в рамках мирного плана, а сам Трамп публично заявил, что конец войны ближе, чем когда-либо. В ответ на это Кремль вновь избрал путь эскалации, заявив о “нападении” без каких-либо доказательств.

По мнению NYT, подобные заявления имеют целью дискредитировать переговорный процесс и выставить Россию жертвой, несмотря на то, что именно она ежедневно атакует украинские города, убивает гражданских, похищает детей и совершает военные преступления. Издание отмечает: действия Путина свидетельствуют, что Россия остается единственным реальным препятствием на пути к миру.

— Любое нападение на Путина более чем оправдано, — пишет NYT.

Кроме войны против Украины, в материале упоминается и более широкий контекст — Кремль системно подрывает международную стабильность, поддерживая Иран, режим Мадуро в Венесуэле и сотрудничая с КНДР. Именно поэтому, считают авторы, ответом Запада должны быть не уступки Москве, а усиление санкций и увеличение военной помощи Украине.