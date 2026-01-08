Еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на $500 млн из-за санкций. Тем временем в Беларуси усиливают репрессии против банковских работников, которые поддерживали протесты.

Об этом говорится в сводке Службы внешней разведки Украины (СВР).

Нефтяная выручка России упала на треть: что известно

Отмечается, что жесткое давление на агрессора сильно повлияло на его экономику. Так, по сравнению с октябрем 2025 года РФ потеряла 35% дохода, или $500 млн еженедельно.

Сейчас смотрят

Также с начала нового года санкции против Роснефти и Лукойла наложили существенные ограничения на транзит энергоресурсов в Калининградскую область, что фактически углубило ее изоляцию.

Увеличивает уязвимое состояние российской экономики и дефицит ІТ-специалистов.

Разведка выявила, что:

около 29% компаний РФ вообще не имеют штата специалистов по информационной безопасности;

а 42% компаний сталкиваются с критическими проблемами при попытке нанять экспертов в этой области.

Таким образом, российская цифровая сфера становится легкой мишенью для кибератак.

Как война влияет на режим Лукашенко в Беларуси

В Беларуси тем временем продолжают использовать финансовый сектор для политического давления на людей.

Так, Нацбанк этой страны изменил правила аттестации банковских менеджеров.

Таким образом, лица, которые, по мнению спецслужб, участвовали в протестных акциях, официально лишены права занимать руководящие должности в банках.

Что известно об изменениях в идеологическом влиянии церкви в РФ

Между тем российская церковь, в частности ее глава Кирилл, попыталась оправдать конфликт с Западом, который разрушает экономику России, так называемым расхождением ценностей, в частности в отношении лояльности к государству и прав и свобод человека.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал радикальный законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя об усилении санкций против РФ.

Он предусматривает, в частности, введение 500% пошлин для стран, которые продолжают покупать энергоресурсы в РФ.

Таким образом Трамп сможет усилить давление на крупных покупателей российской нефти и газа, среди которых Индия, Бразилия и Китай, чтобы лишить Кремль финансирования войны на фоне мирных переговоров.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.