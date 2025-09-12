Група американських сенаторів демократів та республіканців представила законопроєкт про визнання Росії та Білорусі державами, що підтримують тероризм. Причина – незаконне вивезення українських дітей з окупованих територій.

Про це пише видання Axios.

Законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму

Так, законопроєкт, який має на меті посилити тиск на Росію, представили Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни), Річард Блюменталь (демократ від Коннектикуту), Емі Клобучар (демократ від Міннесоти) і Кеті Брітт (республіканець від Алабами).

На сьогодні за американським законодавством державами, що підтримують тероризм, є Куба, Іран, Північна Корея та Сирія.

За словами Ліндсі Грема, важко потрапити до цього списку, але Росія це заслужила.

— Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це питання і проголосувати, і ми хочемо розпочати цей процес вже зараз, — сказав Грем.

Законопроєкт передбачає економічні санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться вести переговори з Україною, а також встановлює 500-відсотковий митний тариф на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Наразі Грем планує поговорити з лідером більшості Джоном Тюном (республіканець від Південної Дакоти) про винесення законопроєкту на голосування.

— Ми спробуємо створити ще один фронт проти путінської Росії. Росіяни вдерлися в Україну і, як ми вважаємо, викрали 19 546 українських дітей з їхніх сімей. І з цим треба щось зробити. Світові треба припинити сидіти, склавши руки, – сказав Грем.

У серпні повідомлялося, що Головне управління розвідки отримало нові підтвердження викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше повідомляв, що РФ почала масову депортацію українських дітей за шість днів до початку повномасштабного вторгнення, 18 лютого 2022 року.

