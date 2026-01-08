Щотижневі доходи Росії від експорту нафти скоротилися на $500 млн через санкції. Тим часом у Білорусі посилюють репресії проти банківських працівників, які підтримували протести.

Про це йдеться у зведенні Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Нафтовий виторг Росії впав на третину: що відомо

Зазначається, що жорсткий тиск на агресора сильно вплинув на його економіку. Так, порівняно з жовтнем 2025 року РФ втратила 35% доходу, або $500 млн щотижня.

Також від початку нового року санкції проти Роснафти та Лукойлу наклали суттєві обмеження на транзит енергоресурсів у Калінінградську область, що фактично поглибило його ізоляцію.

Збільшує вразливий стан російської економіки й дефіцит ІТ-фахівців.

Розвідка виявила, що:

близько 29% компаній РФ взагалі не мають штату фахівців з інформаційної безпеки;

а 42% компаній стикаються з критичними проблемами під час спроб найняти експертів у цій галузі.

Тож російська цифрова сфера стає легкою ціллю для кібератак.

Як війна впливає на режим Лукашенка в Білорусі

У Білорусі тим чином продовжують використовувати фінансовий сектор для політичного тиску на людей.

Так, Нацбанк цієї країни змінив правила атестації банківських менеджерів.

Тож особи, які, на думку спецслужб, брали участь у протестних акціях, офіційно позбавлені права обіймати керівні посади в банках.

Що відомо про зміни в ідеологічному впливі церкви в РФ

Тим часом російська церква, зокрема її очільник Кирило, спробувала виправдати конфлікт з Заходом, який руйнує економіку Росії, так званою розбіжністю цінностей, зокрема щодо лояльності до держави та прав та свобод людини.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп підтримав радикальний законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя щодо посилення санкцій проти РФ.

Він передбачає, зокрема, впровадження 500% мит для країн, які продовжують купувати енергоресурси в РФ.

Так Трамп зможе посилити тиск на великих покупців російських нафти та газу, серед яких Індія, Бразилія та Китай, щоб позбавити Кремль фінансування війни на тлі мирних переговорів.