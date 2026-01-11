Министр финансов США Скотт Бессент призовет страны Группы семи и другие государства активизировать усилия по уменьшению зависимости от критических минералов из Китая.

Это произойдет в понедельник, 12 января, когда Бессент будет принимать десять представителей G7, сообщил высокопоставленный представитель США.

Встреча Бессента и представителей G7: что известно

Как пишет Reuters, встреча начнется в воскресенье вечером во время ужина. В ней примут участие министры финансов или министры кабинета министров из стран G7 с развитой экономикой, Евросоюза, Австралии, Индии, Южной Кореи и Мексики, сообщил источник.

Сейчас смотрят

Вместе эта группировка составляет 60% мирового спроса на критические минералы.

— Неотложность — это тема дня. Это очень масштабная задача. Есть много разных аспектов, задействовано много разных стран, и нам действительно нужно двигаться быстрее, — отметил чиновник.

В пятницу Бессент сообщил Reuters, что настаивал на отдельной встрече по этому вопросу еще с саммита лидеров G7 в Канаде в июне, где он выступил с презентацией о редкоземельных металлах перед собравшимися главами государств США, Великобритании, Японии, Канады, Германии, Франции, Италии и ЕС.

Лидеры согласились на план действий на саммите для обеспечения своих цепочек поставок и укрепления своих экономик, однако Бессент испытывает разочарование из-за отсутствия срочности, продемонстрированной участниками, сообщил чиновник.

За исключением Японии, которая приняла меры после того, как Китай внезапно прекратил поставки критических минералов в 2010 году, члены G7 остаются сильно зависимыми от критических минералов из Китая, который угрожал ввести строгий контроль экспорта.

Китай доминирует в цепочке поставок критически важных минералов, очищая от 47% до 87% меди, лития, кобальта, графита и редкоземельных металлов, согласно данным Международного энергетического агентства.

Эти минералы используются в оборонных технологиях, полупроводниках, компонентах возобновляемой энергии, батареях и процессах очистки.

Ожидается, что США обнародуют заявление после встречи, но никаких конкретных совместных действий, вероятно, не будет, добавил чиновник.

Читайте также
Трамп формирует глобальную коалицию против технологического влияния Китая
Дональд Трамп

Связанные темы:

G7ЭкспортКитайСША