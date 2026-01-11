Министр финансов США Скотт Бессент призовет страны Группы семи и другие государства активизировать усилия по уменьшению зависимости от критических минералов из Китая.

Это произойдет в понедельник, 12 января, когда Бессент будет принимать десять представителей G7, сообщил высокопоставленный представитель США.

Встреча Бессента и представителей G7: что известно

Как пишет Reuters, встреча начнется в воскресенье вечером во время ужина. В ней примут участие министры финансов или министры кабинета министров из стран G7 с развитой экономикой, Евросоюза, Австралии, Индии, Южной Кореи и Мексики, сообщил источник.

Вместе эта группировка составляет 60% мирового спроса на критические минералы.

— Неотложность — это тема дня. Это очень масштабная задача. Есть много разных аспектов, задействовано много разных стран, и нам действительно нужно двигаться быстрее, — отметил чиновник.

В пятницу Бессент сообщил Reuters, что настаивал на отдельной встрече по этому вопросу еще с саммита лидеров G7 в Канаде в июне, где он выступил с презентацией о редкоземельных металлах перед собравшимися главами государств США, Великобритании, Японии, Канады, Германии, Франции, Италии и ЕС.

Лидеры согласились на план действий на саммите для обеспечения своих цепочек поставок и укрепления своих экономик, однако Бессент испытывает разочарование из-за отсутствия срочности, продемонстрированной участниками, сообщил чиновник.

За исключением Японии, которая приняла меры после того, как Китай внезапно прекратил поставки критических минералов в 2010 году, члены G7 остаются сильно зависимыми от критических минералов из Китая, который угрожал ввести строгий контроль экспорта.

Китай доминирует в цепочке поставок критически важных минералов, очищая от 47% до 87% меди, лития, кобальта, графита и редкоземельных металлов, согласно данным Международного энергетического агентства.

Эти минералы используются в оборонных технологиях, полупроводниках, компонентах возобновляемой энергии, батареях и процессах очистки.

Ожидается, что США обнародуют заявление после встречи, но никаких конкретных совместных действий, вероятно, не будет, добавил чиновник.