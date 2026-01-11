Міністр фінансів США Скотт Бессент закликатиме країни Групи семи та інші держави активізувати зусилля щодо зменшення залежності від критичних мінералів з Китаю.

Це відбудеться в понеділок, 12 січня, коли Бессент прийматиме десять представників G7, повідомив високопоставлений представник США.

Зустріч Бессента і представників G7: що відомо

Як пише Reuters, зустріч розпочнеться у неділю ввечері під час вечері. У ній візьмуть участь міністри фінансів або міністри кабінету міністрів з країн G7 з розвиненою економікою, Євросоюзу, Австралії, Індії, Південної Кореї та Мексики, повідомило джерело.

Разом вони становлять 60% світового попиту на критичні мінерали.

– Невідкладність – це тема дня. Це дуже масштабне завдання. Є багато різних аспектів, багато різних країн задіяно, і нам дійсно потрібно рухатися швидше, – зазначив чиновник.

У п’ятницю Бессент повідомив Reuters, що наполягав на окремій зустрічі з цього питання ще з саміту лідерів G7 у Канаді в червні, де він виступив з презентацією про рідкісноземельні метали перед главами держав США, Великої Британії, Японії, Канади, Німеччини, Франції, Італії та ЄС.

Країни G7 залежні від експорту критичних матеріалів

Лідери погодилися на план дій на саміті для забезпечення своїх ланцюгів постачання та зміцнення своїх економік, однак Бессент відчуває розчарування через відсутність невідкладності, продемонстрованої учасниками, повідомив чиновник.

За винятком Японії, яка вжила заходів після того, як Китай раптово припинив постачання критичних мінералів у 2010 році, члени G7 залишаються сильно залежними від критичних мінералів з Китаю, який погрожував запровадити суворий контроль експорту.

Китай домінує в ланцюзі постачання критичних мінералів, очищуючи від 47% до 87% міді, літію, кобальту, графіту та рідкісноземельних металів, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства.

Ці мінерали використовуються в оборонних технологіях, напівпровідниках, компонентах відновлюваної енергії, батареях та процесах очищення.

Очікується, що США оприлюднять заяву після зустрічі, але жодних конкретних спільних дій, ймовірно, не буде, додав чиновник.