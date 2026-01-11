Утром 11 января в Финляндии украинский пассажирский автобус съехал в кювет в провинции Похьянмаа.

О дорожно-транспортном происшествии сообщает финское издание Yle со ссылкой на полицию.

ДТП в Финляндии с украинским автобусом: что известно

ДТП в Финляндии с украинским автобусом произошло на кольцевой развязке между национальным шоссе №4 и дорогой Асемантие.

По предварительным данным полиции, автобус въехал на этот участок дороги со слишком высокой скоростью.

Несмотря на экстренное торможение, водителю не удалось удержать транспортное средство на проезжей части — автобус съехал в кювет.

В момент ДТП в автобусе находились пассажиры, медицинская помощь никому не потребовалась.

Финская полиция проводит проверку обстоятельств ДТП в Финляндии с украинским автобусом.

Информации о существенных повреждениях транспорта или перекрытии движения на этом участке дороги не поступало.