В Финляндии украинский пассажирский автобус съехал в кювет: что известно
Утром 11 января в Финляндии украинский пассажирский автобус съехал в кювет в провинции Похьянмаа.
О дорожно-транспортном происшествии сообщает финское издание Yle со ссылкой на полицию.
ДТП в Финляндии с украинским автобусом: что известно
ДТП в Финляндии с украинским автобусом произошло на кольцевой развязке между национальным шоссе №4 и дорогой Асемантие.
По предварительным данным полиции, автобус въехал на этот участок дороги со слишком высокой скоростью.
Несмотря на экстренное торможение, водителю не удалось удержать транспортное средство на проезжей части — автобус съехал в кювет.
В момент ДТП в автобусе находились пассажиры, медицинская помощь никому не потребовалась.
Финская полиция проводит проверку обстоятельств ДТП в Финляндии с украинским автобусом.
Информации о существенных повреждениях транспорта или перекрытии движения на этом участке дороги не поступало.