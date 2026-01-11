Уранці 11 січня у Фінляндії український пасажирський автобус з’їхав у кювет в провінції Пог’янмаа.

Про дорожньо-транспортну пригоду повідомляє фінське видання Yle з посиланням на поліцію.

ДТП у Фінляндії з українським автобусом: що відомо

ДТП у Фінляндії з українським автобусом сталася на кільцевій розв’язці між національним шосе №4 та дорогою Асемантіє.

За попередніми даними поліції, автобус в’їхав на цю ділянку дороги з надто високою швидкістю.

Попри екстрене гальмування, водієві не вдалося втримати транспортний засіб на проїзній частині — автобус з’їхав у кювет.

У момент ДТП в автобусі перебували пасажири, медичної допомоги ніхто не потребував.

Фінська поліція проводить перевірку обставин ДТП у Фінляндії з українським автобусом.

Інформації про суттєві пошкодження транспорту або перекриття руху на цій ділянці дороги не надходило.