Бывший конгрессмен-республиканец Дон Риттер категорически опроверг возможность силового захвата Гренландии Соединенными Штатами, заявив, что такой сценарий не рассматривается администрацией президента Дональда Трампа.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

Риттер о позиции США в отношении Гренландии

Риттер подчеркнул, что вторжение США в Гренландию означало бы серьезный кризис для Североатлантического союза, однако такое развитие событий он назвал нереалистичным.

Сейчас смотрят

— США не будут захватывать Гренландию силой, этого не произойдет, — заявил экс-конгрессмен.

По его словам, в администрации Дональда Трампа вопрос Гренландии рассматривают как стратегически важный в контексте противостояния с Россией и Китаем, а также борьбы за влияние в Арктике и доступ к ее ресурсам.

Риттер отметил, что Соединенные Штаты делают ставку на политический диалог с Данией. Он обратил внимание, что государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе проводит переговоры с датской стороной.

По мнению экс-конгрессмена, в перспективе может быть достигнуто выгодное трехстороннее соглашение между США, Данией и Гренландией, которое изменит роль острова, учитывая его минеральные ресурсы и стратегическое расположение в Арктике.

По словам Риттера, такой подход способен усилить НАТО, а не навредить ему.

Он также предостерег от буквального восприятия публичных заявлений Дональда Трампа, подчеркнув, что важнее понимать общее направление политики, а не отдельные формулировки.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия является частью Королевства Дания и не продается, подчеркнув необходимость уважения суверенитета государств.

В то же время она признала, что Арктика приобретает все большее значение для безопасности и обороны, и отметила, что Дания готова вместе с США искать решения для усиления присутствия в регионе.

Фредериксен подчеркнула, что повышение безопасности в Арктике возможно без изменения суверенитета Гренландии, путем политических договоренностей и расширения сотрудничества с союзниками.