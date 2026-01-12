Колишній конгресмен-республіканець Дон Ріттер категорично заперечив можливість силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами, заявивши, що такий сценарій не розглядається адміністрацією президента Дональда Трампа.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

Ріттер про позицію США щодо Гренландії

Ріттер наголосив, що вторгнення США до Гренландії означало б серйозну кризу для Північноатлантичного союзу, однак такий розвиток подій він назвав нереалістичним.

— США не захоплюватимуть Гренландію силою, цього не станеться, — заявив ексконгресмен.

За його словами, в адміністрації Дональда Трампа питання Гренландії розглядають як стратегічно важливе в контексті протистояння з Росією та Китаєм, а також боротьби за вплив у Арктиці та доступ до її ресурсів.

Ріттер зазначив, що Сполучені Штати роблять ставку на політичний діалог із Данією. Він звернув увагу, що державний секретар США Марко Рубіо цього тижня проводить переговори з данською стороною.

На думку ексконгресмена, у перспективі може бути досягнута вигідна тристороння угода між США, Данією та Гренландією, яка змінить роль острова з огляду на його мінеральні ресурси та стратегічне розташування в Арктиці.

За словами Ріттера, такий підхід здатен посилити НАТО, а не зашкодити йому.

Він також застеріг від буквального сприйняття публічних заяв Дональда Трампа, наголосивши, що важливіше розуміти загальний напрям політики, а не окремі формулювання.

Раніше прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія є частиною Королівства Данія і не продається, наголосивши на необхідності поваги до суверенітету держав.

Водночас вона визнала, що Арктика набуває дедалі більшого значення для безпеки та оборони, і зазначила, що Данія готова разом із США шукати рішення для посилення присутності в регіоні.

Фредеріксен наголосила, що збільшення безпеки в Арктиці можливе без зміни суверенітету Гренландії, шляхом політичних домовленостей і розширення співпраці з союзниками.

