В Иране расправа со стороны властей над участниками протестов может быть гораздо более кровопролитной, чем сообщали активисты за рубежом.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на информацию, поступившую из Ирана 13 января.

Протесты в Иране: жертв может быть значительно больше

С восстановлением телефонной связи с территории Исламской Республики два источника, включая одного информатора из Ирана, сообщили телеканалу CBS News, что погибло не менее 12 тыс. человек, а возможно и до 20 тыс.

Сейчас смотрят

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила в парламенте во вторник, что британское правительство считает, что «возможно, погибло 2 тыс. человек. Я опасаюсь, что число может оказаться значительно больше».

Установить истину крайне сложно из-за того, что иранские праворадикальные руководители перекрыли доступ в интернет и отключили телефонную связь на территории страны в течение последних пяти дней.

Хотя полная блокада интернета в Иране остается в силе пятый день, некоторые иранцы во вторник, 13 января, смогли совершить телефонные звонки за границу, хотя связь с Ираном извне до сих пор остается невозможной.

Информатор с территории Ирана, который сумел связаться с внешним миром, сообщил телеканалу CBS News, что группы активистов, работающие над подсчетом общего числа жертв протестов на основе данных от медицинских учреждений по всей стране, считают, что общая смертность составляет не менее 12 тыс., а возможно и до 20 тыс. человек.

По словам того же источника, сотрудники силовых структур посещают многочисленные частные больницы Тегерана, запугивая персонал, чтобы тот выдал имена и адреса людей, которые лечатся от ранений, полученных во время протестов.

CBS News не имел возможности самостоятельно проверить информацию о масштабах жертв, на которую ссылается источник — цифра во много раз превышает данные, представленные большинством активистских групп. Однако эти группы всегда подчеркивали, что их подсчеты, скорее всего, занижены.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать государственные учреждения и “записывать имена убийц и насильников, которые заплатят высокую цену”.