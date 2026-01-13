В Ірані розправа з боку влади над учасниками протестів може бути на багато більш кровопролитною, ніж повідомляли активісти за кордоном.

Про це пише CBS News з посиланням на інформацію, що надійшла з Ірану 13 січня.

Протести в Ірані: жертв може бути значно більше

Із відновленням телефонного зв’язку з території Ісламської Республіки два джерела, включаючи одного інформатора з Ірану, повідомили телеканалу CBS News, що загинуло щонайменше 12 тис. людей, а можливо й до 20 тис.

Міністр закордонних справ Британії Іветт Купер заявила в парламенті у вівторок, що британський уряд вважає, що “можливо, загинуло 2 тис. людей. Я побоююся, що число може виявитися значно більшим”.

Встановити істину вкрай складно через те, що іранські праворадикальні керівники перекрили доступ в інтернет і відключили телефонний зв’язок на території країни протягом останніх п’яти днів.

Хоча повна блокада інтернету в Ірані залишається в силі п’ятий день, деякі іранці у вівторок, 13 січня, змогли здійснити телефонні дзвінки за кордон, хоча зв’язок із Ірану ззовні досі залишається неможливим.

Інформатор з території Ірану, який зумів зв’язатися з зовнішнім світом, повідомив телеканалу CBS News, що групи активістів, які працюють над підрахунком загального числа жертв протестів на основі даних від медичних установ по всій країні, вважають, що загальна смертність становить щонайменше 12 тис., а можливо й до 20 тис. осіб.

За словами того ж джерела, співробітники силових структур відвідують численні приватні лікарні Тегерана, залякуючи персонал, щоб той видав імена і адреси людей, які лікуються від поранень, отриманих під час протестів.

CBS News не мав змоги самостійно перевірити інформацію щодо масштабу жертв, на яку посилається джерело – цифра в багато разів перевищує дані, що були представлені більшістю активістських груп. Проте ці групи завжди наголошували, що їхні підрахунки, найпевніше, занижені.

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп закликав протестувальників в Ірані захоплювати державні інституції і “записувати імена вбивць і гвалтівників, які заплатять високу ціну”.