Президент США Дональд Трамп висловив підтримку іранському населенню, яке бере участь в акціях протестів і повідомив, що “допомога вже на підході”.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

Трамп пообіцяв підтримку протестувальникам в Ірані

У вівторок, 13 січня, Трамп звернувся до “іранських патріотів” і закликав їх “продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції”.

– Запишіть імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну, – заявив американський президент.

Він повідомив, що скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, “доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників”.

– Допомога вже на підході, – додав Трамп.

Станом на 12 січня було відомо, що дії силових структур Ірану під час придушення загальнонаціональних протестів призвели до загибелі щонайменше 538 людей.

Понад 10 тис. осіб були затримані протягом останніх двох тижнів. Такі дані надали правозахисні організації.

Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткового тарифу на товари з країн, які ведуть бізнес з Іраном.

Протести в Ірані почалися на тлі обвалу національної валюти та серйозної економічної кризи.

Акції охопили десятки міст, серед яких Тегеран та Машгад.

За даними опозиційних джерел, протестувальники встановили контроль над містами Абданан та Малекшахі.