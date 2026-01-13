Швейцария ввела новые санкции против “теневого флота” РФ
- Швейцария ввела новый пакет санкций против "теневого флота" РФ.
- В черный список включили две компании из ОАЭ, вьетнамскую и российскую.
- Швейцария поддержала все пакеты санкций ЕС против РФ, хотя пытается придерживаться нейтральной позиции из-за ее статуса.
В новый санкционный список Швейцария внесла 41 танкер “теневого флота”, который занимается перевозками российской нефти.
Как сообщает пресс-служба правительства Швейцарии, Федеральное ведомство экономики, образования и исследований объявило о санкциях против пяти физических лиц, четырех организаций и 41 танкера.
В частности, в черный список включили две компании из ОАЭ – Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, вьетнамскую Hung Phat Maritime Trading и российскую SeverTransBunker Company Limited.
Кроме того, под новые швейцарские санкции попали россиянин Валерий Кильдиаров, пакистанец Муртаза Али Лакхани, а также три гражданина Азербайджана – Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб. Мероприятия вступят в силу 13 января в 23:00 по местному времени.
Отмечается, что Швейцария поддержала все пакеты санкций ЕС против РФ, хотя пытается придерживаться нейтральной позиции из-за ее статуса. Вообще санкции являются острой проблемой в традиционно нейтральной Швейцарии, где правительство оказывается между международным и внутренним давлением.