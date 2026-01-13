В новый санкционный список Швейцария внесла 41 танкер “теневого флота”, который занимается перевозками российской нефти.

Швейцария ввела новый пакет санкций против “теневого флота” РФ

Как сообщает пресс-служба правительства Швейцарии, Федеральное ведомство экономики, образования и исследований объявило о санкциях против пяти физических лиц, четырех организаций и 41 танкера.

В частности, в черный список включили две компании из ОАЭ – Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, вьетнамскую Hung Phat Maritime Trading и российскую SeverTransBunker Company Limited.

Кроме того, под новые швейцарские санкции попали россиянин Валерий Кильдиаров, пакистанец Муртаза Али Лакхани, а также три гражданина Азербайджана – Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб. Мероприятия вступят в силу 13 января в 23:00 по местному времени.

Отмечается, что Швейцария поддержала все пакеты санкций ЕС против РФ, хотя пытается придерживаться нейтральной позиции из-за ее статуса. Вообще санкции являются острой проблемой в традиционно нейтральной Швейцарии, где правительство оказывается между международным и внутренним давлением.