До нового санкційного списку Швейцарія внесла 41 танкер “тіньового флоту”, який займається перевезеннями російської нафти.

Швейцарія ввела новий пакет санкцій проти “тіньового флоту” РФ

Як повідомляє прес-служба уряду Швейцарії, Федеральне відомство економіки, освіти та досліджень оголосило про санкції проти п’яти фізичних осіб, чотирьох організацій і 41 танкера.

Зокрема, до чорного списку включили дві компанії з ОАЕ – Nova Shipmanagement LLC-FZ та Citrine Marine SPC, в’єтнамську Hung Phat Maritime Trading та російську SeverTransBunker Company Limited.

Крім того, під нові швейцарські санкції підпали росіянин Валерій Кільдіяров, пакистанець Муртаза Алі Лакхані, а також троє громадян Азербайджану – Анар Мадатлі, Талат Сафаров та Етібар Ейюб. Заходи набудуть чинності 13 січня о 23:00 за місцевим часом.

Зазначається, що Швейцарія підтримала всі пакети санкцій ЄС проти РФ, хоча намагається дотримуватися нейтральної позиції через її статус. Взагалі, санкції є гострою проблемою в традиційно нейтральній Швейцарії, де уряд опиняється між міжнародним і внутрішнім тиском.