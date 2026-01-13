Швейцарія запровадила нові санкції проти “тіньового флоту” РФ
- Швейцарія ввела новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ.
- До чорного списку включили дві компанії з ОАЕ, в'єтнамську та російську.
- Швейцарія підтримала всі пакети санкцій ЄС проти РФ, хоча намагається дотримуватися нейтральної позиції через її статус.
До нового санкційного списку Швейцарія внесла 41 танкер “тіньового флоту”, який займається перевезеннями російської нафти.
Як повідомляє прес-служба уряду Швейцарії, Федеральне відомство економіки, освіти та досліджень оголосило про санкції проти п’яти фізичних осіб, чотирьох організацій і 41 танкера.
Зокрема, до чорного списку включили дві компанії з ОАЕ – Nova Shipmanagement LLC-FZ та Citrine Marine SPC, в’єтнамську Hung Phat Maritime Trading та російську SeverTransBunker Company Limited.
Крім того, під нові швейцарські санкції підпали росіянин Валерій Кільдіяров, пакистанець Муртаза Алі Лакхані, а також троє громадян Азербайджану – Анар Мадатлі, Талат Сафаров та Етібар Ейюб. Заходи набудуть чинності 13 січня о 23:00 за місцевим часом.
Зазначається, що Швейцарія підтримала всі пакети санкцій ЄС проти РФ, хоча намагається дотримуватися нейтральної позиції через її статус. Взагалі, санкції є гострою проблемою в традиційно нейтральній Швейцарії, де уряд опиняється між міжнародним і внутрішнім тиском.