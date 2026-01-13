Российский народ все острее ощущает последствия войны из-за приоритетного финансирования оборонно-промышленной базы РФ, что создает серьезное давление на гражданскую экономику.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ISW о том, что может заставить Путина пойти на уступки

Аналитики ISW обратили внимание на заявления первого вице-премьер-министра РФ Дениса Мантурова, сделанные 12 января на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, инвестиции в производственный сектор России за первые девять месяцев прошлого года выросли на 23% — примерно на 5 трлн рублей (около $64 млрд), преимущественно за счет оборонно-промышленной базы.

Мантуров также заявил, что российская оборонно-промышленная база обеспечивает работой 3,8 млн человек, а численность работников в отрасли за три года выросла на 800 тыс.

В то же время производственные отрасли в конце 2025 года росли лишь на около 3%, что свидетельствует об общем охлаждении экономики.

ISW отмечает, что правительство РФ активно ищет источники финансирования для ВПК в условиях санкций — в частности через Фонд развития промышленности, внебюджетные субсидии и принуждение банков к льготному кредитованию оборонных предприятий.

Кроме того, в 2025 году Центробанк РФ четыре раза снижал ключевую ставку, чтобы удешевить кредиты для оборонного сектора.

По оценке ISW, приоритет, который Путин уделяет оборонной промышленности, дорого обходится населению.

Банки перекладывают финансовое давление на потребителей, что усиливает инфляцию.

Дефицит рабочей силы и конкуренция между оборонным и гражданским секторами привели к росту зарплат в промышленности, что дополнительно раскручивает инфляционные процессы и вызывает скачки цен.

Аналитики также отмечают, что во второй половине 2025 года несколько крупных гражданских производителей ввели четырехдневную рабочую неделю и объявили о сокращении персонала из-за падения спроса.

Кроме того, гражданские россияне сталкиваются с проблемами на рынке жилья: в январе 2026 года стоимость большинства коммерческого жилья в России оставалась на уровне 20% и выше.

Отдельно ISW напоминает, что в ноябре 2025 года Путин подписал закон о повышении НДС с 20% до 22%, что еще больше переложило финансовое бремя войны на население.

В Институте изучения войны отмечают, что усиление экономического давления Запада на Россию вместе с поддержкой Украины на поле боя остаются критически важными для изменения расчетов Кремля.

Аналитики отмечают: именно сочетание экономических потерь, падения качества жизни россиян и военных трудностей может заставить Владимира Путина столкнуться с выбором между продолжением войны и внутренней стабильностью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир может отреагировать на сегодняшнюю массовую ночную атаку России новыми пакетами военной помощи Украине.