Трамп обсуждал “быстрый и решительный” удар по Ирану: СМИ узнали детали
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил своей команде по национальной безопасности, что любые военные действия США против Ирана должны нанести “быстрый и решительный” удар по правящему режиму и не привести к затяжной войне.
Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации президента.
Трамп о гарантиях падения режима в Иране
По словам собеседников издания, советники президента пока не смогли предоставить Дональду Трампу гарантий того, что после возможного американского вмешательства режим в Иране быстро падет.
Кроме того, в администрации США существуют опасения, что Вашингтон может не иметь в регионе достаточных ресурсов для защиты от потенциально агрессивного ответа Ирана в случае начала военной операции.
В материале NBC News отмечается, что такая ситуация может заставить Дональда Трампа склониться к более ограниченной военной операции против Ирана, по крайней мере на начальном этапе, если он примет решение о применении силы.
Источники отмечают, что по состоянию на среду, 15 января, никаких окончательных решений принято не было, а ситуация вокруг Ирана остается динамичной.
Также сообщается, что Министерство обороны США подготовило несколько вариантов военных действий, которые соответствуют требованиям президента, и планировало представить их Дональду Трампу.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп публично выразил поддержку протестующим в Иране и заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь иранскому народу в его борьбе против режима.
По данным правозащитных организаций, во время подавления массовых протестов в Иране погибли по меньшей мере 538 человек, более 10 тысяч человек были задержаны.