Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил своей команде по национальной безопасности, что любые военные действия США против Ирана должны нанести “быстрый и решительный” удар по правящему режиму и не привести к затяжной войне.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации президента.

Трамп о гарантиях падения режима в Иране

По словам собеседников издания, советники президента пока не смогли предоставить Дональду Трампу гарантий того, что после возможного американского вмешательства режим в Иране быстро падет.

Кроме того, в администрации США существуют опасения, что Вашингтон может не иметь в регионе достаточных ресурсов для защиты от потенциально агрессивного ответа Ирана в случае начала военной операции.

В материале NBC News отмечается, что такая ситуация может заставить Дональда Трампа склониться к более ограниченной военной операции против Ирана, по крайней мере на начальном этапе, если он примет решение о применении силы.

Источники отмечают, что по состоянию на среду, 15 января, никаких окончательных решений принято не было, а ситуация вокруг Ирана остается динамичной.

Также сообщается, что Министерство обороны США подготовило несколько вариантов военных действий, которые соответствуют требованиям президента, и планировало представить их Дональду Трампу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп публично выразил поддержку протестующим в Иране и заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь иранскому народу в его борьбе против режима.

По данным правозащитных организаций, во время подавления массовых протестов в Иране погибли по меньшей мере 538 человек, более 10 тысяч человек были задержаны.