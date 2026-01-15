Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив своїй команді з національної безпеки, що будь-які військові дії США проти Ірану мають завдати “швидкого і рішучого” удару по правлячому режиму та не призвести до затяжної війни.

Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на джерела в адміністрації президента.

Трамп про гарантії падіння режиму в Ірані

За словами співрозмовників видання, радники президента поки що не змогли надати Дональду Трампу гарантій того, що після можливого американського втручання режим в Ірані швидко впаде.

Зараз дивляться

Крім того, в адміністрації США існують побоювання, що Вашингтон може не мати в регіоні достатніх ресурсів для захисту від потенційно агресивної відповіді Ірану у разі початку військової операції.

У матеріалі NBC News зазначається, що така ситуація може змусити Дональда Трампа схилитися до більш обмеженої військової операції проти Ірану, принаймні на початковому етапі, якщо він ухвалить рішення про застосування сили.

Джерела наголошують, що станом на середу, 15 січня, жодних остаточних рішень ухвалено не було, а ситуація навколо Ірану залишається динамічною.

Також повідомляється, що Міністерство оборони США підготувало кілька варіантів військових дій, які відповідають вимогам президента, і планувало представити їх Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп публічно висловив підтримку протестувальникам в Ірані та заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранському народу в його боротьбі проти режиму.

За даними правозахисних організацій, під час придушення масових протестів в Ірані загинули щонайменше 538 осіб, понад 10 тисяч людей були затримані.