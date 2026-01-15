Венесуэльская оппозиционная лидер Мария Корина Мачадо заявила, что она передала золотую медаль Нобелевской премии мира Дональду Трампу во время встречи в Белом доме.

Об этом пишет The Guardian.

Мачадо передала Нобелевскую премию Трампу

Это произошло почти через две недели после того, как Трамп приказал похитить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мачадо, которая получила эту награду в прошлом году за борьбу против “жестокого авторитарного государственного режима” Мадуро, рассказывала журналистам, что сделала это “в знак признания его (Дональда Трампа. – Ред.) уникальной преданности нашей свободе”.

Пока неизвестно, принял ли Трамп этот подарок.

Ранее организаторы Нобелевской премии разместили в сети Х сообщение:

— Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира не может измениться.

Мачадо, чье движение широко считается победившим Мадуро на выборах в Венесуэле в 2024 году, неожиданно была оттеснена Трампом после того, как американские спецназовцы захватили ее политического соперника 3 января.

Сторонники оппозиции надеялись, что Трамп признает 58-летнюю консервативную политику новой лидером Венесуэлы после падения Мадуро, однако вместо этого он оказал поддержку второй персоне диктатора — вице-президенту Делси Родригес, которая впоследствии была приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности президента.