Венесуельська опозиційна лідерка Марія Корина Мачадо заявила, що вона передала золоту медаль Нобелівської премії миру Дональду Трампу під час зустрічі в Білому домі.

Про це пише The Guardian.

Мачадо віддала Трампу медаль Нобелівської премії

Це сталося майже за два тижні після того, як Трамп наказав викрасти президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Зараз дивляться

Мачадо, яка отримала цю нагороду минулого року за боротьбу проти “жорстокого авторитарного державного режиму” Мадуро, розповідала журналістам, що зробила це “як визнання його (Дональда Трампа. – Ред.) унікальної відданості нашій свободі”.

Наразі невідомо, чи прийняв Трамп цей подарунок.

Раніше організатори Нобелівської премії розмістили у повідомлення у мережі Х:

– Медаль може змінити власника, але звання лауреата Нобелівської премії миру не може змінитися.

Мачадо, чий рух широко вважається тим, що переміг Мадуро на виборах у Венесуелі в 2024 році, несподівано була відсунена Трампом після того, як американські спецпризначенці захопили її політичного суперника 3 січня.

Прихильники опозиції сподівалися, що Трамп визнає 58-річну консервативну політикиню новою лідеркою Венесуели після падіння Мадуро, проте замість цього він дав свою підтримку другій особі диктатора – віцепрезидентці Делсі Родрігес, яка згодом була приведена до присяги як виконувачка обов’язків президента.