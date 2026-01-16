Президент США Дональд Трамп заявил о создании Совета мира, который будет контролировать послевоенное управление сектором Газа, а также о переходе к следующему этапу 20-пунктного мирного плана для региона.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Совет мира и переход к новому этапу плана для Газы

Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, который, по его словам, будет контролировать послевоенное управление сектором Газа, а также подтвердил официальный переход к следующему этапу мирного плана из 20 пунктов.

По заявлению президента США, в переходный период управление Газой должно осуществлять новоназначенное палестинское технократическое правительство, Национальный комитет по управлению Газой, который поддерживается Высоким представителем Совета.

Трамп отметил, что эти палестинские лидеры непоколебимо привержены мирному будущему.

Также Трамп заявил, что с момента прекращения огня его команда предоставила Газе рекордное количество гуманитарной помощи, и, по его словам, эти результаты создали предпосылки для следующего этапа.

Отдельно президент США сообщил, что при поддержке Египта, Турции и Катара США намерены обеспечить заключение комплексного соглашения о демилитаризации с ХАМАС.

По его словам, соглашение будет предусматривать сдачу всех видов оружия и демонтаж всех туннелей.

Трамп также подчеркнул, что ХАМАС, по его словам, должен немедленно выполнить свои обязательства, в частности вернуть “последнее тело в Израиль”, и без задержек перейти к полной демилитаризации.