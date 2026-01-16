Президент США Дональд Трамп заявив про створення Ради миру”, яка контролюватиме післявоєнне управління сектором Гази, а також про перехід до наступного етапу 20-пунктного мирного плану для регіону.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Рада миру і перехід до нового етапу плану для Гази

Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру, яка, за його словами, контролюватиме післявоєнне управління сектором Гази, а також підтвердив офіційний перехід до наступного етапу мирного плану з 20 пунктів.

Зараз дивляться

За заявою президента США, у перехідний період управління Газою має здійснювати новопризначений палестинський технократичний уряд, Національний комітет з управління Газою, який підтримується Високим представником Ради.

Трамп зазначив, що ці палестинські лідери непохитно віддані мирному майбутньому.

Також Трамп заявив, що з моменту припинення вогню його команда надала Газі рекордну кількість гуманітарної допомоги, і, за його словами, ці результати створили передумови для наступного етапу.

Окремо президент США повідомив, що за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару США мають намір забезпечити укладення комплексної угоди про демілітаризацію з ХАМАС.

За його словами, угода передбачатиме здачу всіх видів зброї та демонтаж усіх тунелів.

Трамп також наголосив, що ХАМАС, за його словами, має негайно виконати свої зобов’язання, зокрема повернути “останнє тіло до Ізраїлю”, і без затримок перейти до повної демілітаризації.