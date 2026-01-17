Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не президенту США Дональду Трампу решать, кому должна принадлежать Гренландия.

Об этом пишет издание Politico.

Канада встала на сторону Дании в отношении Гренландии

– Будущее Гренландии будут решать Гренландия и Королевство Дания, – заявил Карни во время общения с журналистами в Пекине.

Карни призвал союзников по НАТО, в том числе и США, соблюдать свои обязательства. Он также подчеркнул, что Канада поддерживает суверенитет Дании над стратегически важным арктическим островом.

– Мы являемся партнерами Дании по НАТО, поэтому наше партнерство остается неизменным. Наши обязательства по статьям 5 и 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем, – заявил Карни.

(Статья 2 Североатлантического договора обязывает страны-члены содействовать мирным международным отношениям, укреплять свои свободные институты, создавать условия для стабильности и благосостояния. Статья 5 касается коллективной обороны).

Вопрос о Гренландии вновь обострился на фоне заявлений Трампа об интересах США в Арктике. Это усилило напряженность между Вашингтоном и Евросоюзом.

Дания и несколько союзников объявили об усилении военного присутствия в Гренландии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоил инвестиции и поддержку Гренландии.

Ранее Гренландия заявила, что в условиях кризиса выбирает Данию, а не США. А президент США Дональд Трамп в ответ на это заявление сказал, что не согласен и считает нежелание Гренландии стать частью Америки “их проблемой”.

Источник : Politico

