Не Трампу решать: Канада поддержала суверенитет Дании над Гренландией
- Карни заявил, что решение по Гренландии принадлежит Гренландии и Королевству Дания.
- Канада поддерживает суверенитет Дании над арктическим островом.
- Оттава подчеркнула неизменность обязательств НАТО по статьям 2 и 5.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не президенту США Дональду Трампу решать, кому должна принадлежать Гренландия.
Об этом пишет издание Politico.
Канада встала на сторону Дании в отношении Гренландии
– Будущее Гренландии будут решать Гренландия и Королевство Дания, – заявил Карни во время общения с журналистами в Пекине.
Карни призвал союзников по НАТО, в том числе и США, соблюдать свои обязательства. Он также подчеркнул, что Канада поддерживает суверенитет Дании над стратегически важным арктическим островом.
– Мы являемся партнерами Дании по НАТО, поэтому наше партнерство остается неизменным. Наши обязательства по статьям 5 и 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем, – заявил Карни.
(Статья 2 Североатлантического договора обязывает страны-члены содействовать мирным международным отношениям, укреплять свои свободные институты, создавать условия для стабильности и благосостояния. Статья 5 касается коллективной обороны).
Вопрос о Гренландии вновь обострился на фоне заявлений Трампа об интересах США в Арктике. Это усилило напряженность между Вашингтоном и Евросоюзом.
Дания и несколько союзников объявили об усилении военного присутствия в Гренландии.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоил инвестиции и поддержку Гренландии.
Ранее Гренландия заявила, что в условиях кризиса выбирает Данию, а не США. А президент США Дональд Трамп в ответ на это заявление сказал, что не согласен и считает нежелание Гренландии стать частью Америки “их проблемой”.