Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в пятницу предупредило авиакомпании о необходимости соблюдать осторожность при полетах над Центральной Америкой и частями Южной Америки из-за рисков потенциальных военных действий и помех в работе GPS.

Об этом сообщает Reuters.

Предупреждение для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Центральную и Южную Америку

Речь идет о таких странах, как: Мексика, Эквадор, Колумбия, Панама и восточная часть Тихого океана.

Данное предупреждение будет действовать в течение 60 дней — до 17 марта.

Такое же предупреждение Федеральное управление гражданской авиации выпустило в прошлом году для районов вокруг Венесуэлы и Карибского моря, когда США активизировали кампанию ударов по судам, которые, по их словам, занимались контрабандой наркотиков.

Напряженность между США и странами региона возросла после того, как Америка усилила военное присутствие в южной части Карибского бассейна и провела спецоперацию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.

Впоследствии президент Дональд Трамп заявил о возможных военных действиях в этом регионе, в том числе и против Колумбии.

Трамп на прошлой неделе заявил, что Мексикой управляют наркокартели, и отметил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по наземным целям для борьбы с ними.

В Мексике отреагировали на предупреждение от американцев, заявив, что это лишь предосторожность, которая не ограничивает мексиканское воздушное пространство. Сообщение касается исключительно американских операторов, а авиационные операции в Мексике остаются без изменений.

Не сообщается, что именно побудило FAA опубликовать данное предупреждение в пятницу.

В четверг газета The New York Times сообщила, что США усиливают давление на Мексику, чтобы позволить американским военным ликвидировать лаборатории по производству фентанила в стране.

Американские чиновники хотят, чтобы американские войска сопровождали мексиканских военных во время рейдов на лаборатории по производству фентанила.

