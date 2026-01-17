Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) у п’ятницю попередило авіакомпанії про дотримання обережності під час польотів над Центральною Америкою та частинами Південної Америки через ризики потенційних військових дій та перешкод у роботі GPS.

Про це повідомляє Reuters.

Попередження для авіакомпаній, що літають до Центральної та Південної Америки

Йдеться про такі країни, як: Мексика, Еквадор, Колумбія, Панама та східну частину Тихого океану.

Дане попередження буде діяти протягом 60 днів – до 17 березня.

Таке повідомлення про обережність Федеральне управління цивільної авіації минулого року випустило для районів навколо Венесуели та Карибського моря, коли США активізували кампанію ударів по човнах, які, за їхніми словами, займалися контрабандою наркотиків.

Напруженість між США та країнами регіону зросла після того, як Америка посилила військову присутність у південній частині Карибського басейну та провела спецоперацію із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня.

Згодом президент Дональд Трамп заявив про можливі військові дії у цьому регіоні, зокрема й проти Колумбії.

Трамп минулого тижня заявив, що Мексикою керують наркокартелі, і зауважив, що Сполучені Штати можуть завдати удару по наземних цілях для боротьби з ними.

У Мексиці відреагували на попередження від американців, заявивши, що це лише запобіжний захід, який не обмежує мексиканський повітряний простір. Повідомлення стосується виключно американських операторів, а авіаційні операції в Мексиці залишаються без змін.

Не повідомляється, що саме спонукало FAA опублікувати дане попередження в п’ятницю.

У четвер газета The New York Times повідомила, що США посилюють тиск на Мексику, щоб дозволити американським військовим ліквідувати лабораторії з виробництва фентанілу в країні.

Американські чиновники хочуть, щоб американські війська супроводжували мексиканських військових під час рейдів на лабораторії з виробництва фентанілу.

Джерело : Reuters, NYT

