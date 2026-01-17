Дональд Трамп вводить мита проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. Країни незгодні з його політикою щодо Гренландії.

Про це він написав у мережі Truth Social.

Трамп ввів мита проти союзників через Гренландію

З 1 лютого на всі товари, що поставляються до США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії, буде накладено мито в розмірі 10%. З 1 червня воно зросте до 25%.

– Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії. Сполучені Штати намагаються зробити це вже понад 150 років. Багато президентів намагалися, і на те були вагомі причини, але Данія завжди відмовлялася, – наполягає Трамп.

За його словами, США протягом багатьох років “фактично субсидували Данію та всі країни ЄС, не стягуючи жодних мит чи форм компенсації”.

– Тепер, після століть, настав час Данії віддячити – на кону мир у всьому світі. Китай і Росія хочуть Ґренландію, і Данія нічого не може з цим зробити. Наразі у них є лише дві собачі упряжки для захисту, одну з яких додали нещодавно, – зазначив американський лідер.

Він наголосив, що “тільки Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа можуть успішно грати в цю гру”.

Нагадаємо, в суботу, 17 січня, у Данії проходять масові акції протесту під гаслом Руки геть від Гренландії, до яких долучилися тисячі людей.

У Копенгагені учасники зібралися біля будівлі ратуші, де розміщуються міська мерія та муніципальна рада, пише DPA.

Під час мітингу протестувальники вигукували гасла Гренландія не продається та тримали червоно-білі прапори автономної території.

– Послання з Копенгагена гучне і зрозуміле. Гренландія – це не товар для продажу, – заявила мер Копенгагена Сіссе Марі Веллінг.

